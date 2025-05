Santiago García parece tener tatuada a Isabela Thompson en el corazón. Así que, al enterarse que el padre de ella, Arturo, está próximo a someterse a una delicada operación al cerebro, le mandó un mensaje de texto.

“Hola. Me enteré lo de tu papá. No te quería molestar, pero igual me preocupo. Por ti y por él. ¿Cómo estás?”, escribió el pobre novio.

Al ver su celular, Isabela se sorprendió por la notificación de Santi en su teléfono. Luego de pensarlo por unos segundos, respondió brevemente: “Bien, gracias por tu preocupación”.

Pero el pobre novio no se iba a quedar con las ganas de seguir hablando, aunque fuera por mensajes, con su gran amor. Por eso, le ofreció una mano: “Si puedo ayudar en algo o si necesitas hablar o lo que sea, por favor avísame”.

Isabela, aparentemente cansada de tener que lidiar con esta incómoda situación con su ex pareja, respondió tajantemente: “Gracias, te aviso cualquier cosa”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

