Este viernes 16 de mayo se transmitió un nuevo episodio de “Pobre novio“. En el capítulo 117 de la novela de Latina, Arturo Thompson parece que está decidido a que no quiere afrontar lo que le espera después de la operación al cerebro al lado de una mujer a la que ya no ama. Por eso, le contó a Vilma Rossi que terminará su relación con Pamela Chumbe.

Pero no solo eso. Arturo tomó el riesgo y le preguntó directamente a su amiga: “¿Tú no sientes nada por mí?”. “Arturo, ¿por qué me aparecen estos aprietos?”, respondió ella, evitando darle una respuesta concreta. Pero el hombre no se quedaría con la duda: “No estás contestando mi pregunta”. “Y no la voy a contestar”, fue lo último que dijo Vilma al respecto. Por eso, y dejando en claro que de igual manera terminaría con Pamelita, Arturo salió de la cafetería rumbo a su casa para tener una seria conversación con su pareja.

Una vez en casa, Arturo encontró a Johnny y Pamela conversando MUY cerca, pero no pareció tomarle importancia porque el tema que él tenía pendiente era mucho más importante. Una vez a solas en su habitación, Arturo fue directo con Pamela: “Tú eres una mujer increíble y maravillosa. Espero puedas perdonarme”. Confundida, Pamela le replicó: “¿Perdonarte? ¿Qué cosa papuchi? ¿qué pasó?”.

Y, armado de valor, Arturo Thompson sentenció: “He estado pensando y quiero que terminemos nuestra relación”. Esa frase rompió el corazón de Pamela en mil pedazos, dejándola sin palabras.

Por otro lado, Santiago García no puede sacarse a Isabela Thompson de la mente. Así que, al enterarse de que el padre de ella se someterá a una delicada cirugía, decidió escribirle. “Hola. Me enteré lo de tu papá. No te quería molestar, pero igual me preocupo. Por ti y por él. ¿Cómo estás?”, escribió el pobre novio.

Al ver su celular, Isabela se sorprendió por la notificación de Santi en su teléfono. Luego de pensarlo por unos segundos, respondió brevemente: “Bien, gracias por tu preocupación. Gracias, te aviso cualquier cosa”.

La conversación no siguió, pero, arrepentida por lo cortante que había sido su mensaje, Isabela envió otro texto horas después. “Santiago, perdona que haya sido tan brusca, ha sido muy difícil lo de mi papá. Gracias por preocuparte. ¿Cómo estás?”, se lee en el texto enviado por la empresaria.

Pero, quien leyó el mensaje no fue Santi, sino su esposa Alicia, quien estaba en la habitación al momento en que la notificación sonó en el teléfono del pobre novio. Ella tomó el celular y tecleó una respuesta, que, a su vez, sonó a advertencia para Isa. “Hola Isabela, soy Alicia, Santiago está en la ducha. Te cuento que estamos intentando armar un matrimonio bonito. Sé que regresaste con Eduardo y estás feliz. Te agradecería mucho que sigas con tu vida y nos dejes ser felices, gracias”, envió.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

