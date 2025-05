Johnny Videla y Pamela Chumbe no pueden ocultar que se atraen mutuamente; y ello quedó evidenciado en el apasionado beso que compartieron en la cocina de la mansión de Arturo Thompson. Ahora, temen que Rosa –quien los vio besándose- le haya revelado la verdad al dueño de casa y pareja de la joven.

La tensión incrementó cuando Arturo regresó a la casa y habló con Pamela: “Necesitamos hablar, tengo algo muy importante que decirte”. Esas palabras pusieron muy nerviosa a la joven, pero intentó disimularlo con una sonrisa: “Yo también necesito hablar contigo, voy a subir, te espero en el dormitorio”.

Pero, quien no estaba nada tranquilo con la situación era Johnny, quien, según le había dicho su madre, debía estar agradecido con Arturo por acogerlo en su hogar y no jugando sucio a sus espaldas. “¿Se habrá enterado de nosotros y por eso quiere hablar contigo?”, cuestionó nervioso. “Ay no, cállate, cállate, no digas eso, cállate. No, no creo la verdad”, respondió Pame, intentando tranquilizarlo.

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

