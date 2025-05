Rosa atrapó a su hijo Johnny Videla y a Pamela Chumbe dándose un apasionado beso en medio de la cocina de la mansión de Arturo Thompson, la pareja de la mujer. Totalmente indignada, les reclamó a ambos por su accionar. “Pero en qué habíamos quedado, ¿están locos? ¿qué es lo que están haciendo?”, gritó.

El primero en disculparse por su arrebato fue Johnny. “Mamá, perdón”. Sin embargo, se excusó: “Lo que tú acabas de ver no es exactamente lo que tú acabas de ver. O sea, no es lo que tú estás pensando”.

Esta declaración indignó a la mujer: “Ah, ¿no es lo que estoy pensando?”. “Yo seré vieja, pero no soy ciega. Están succionándose la cara a mi vista y paciencia”, sentenció.

Así que Pamela se entrometió en la conversación de madre e hijo y señaló: “Es que fue un arrebatito, fue sin pensarlo, así rapidito”. Eso provocó más ira en Rosa.

Una vez que la pareja de Arturo Thompson salió de la cocina, a la mujer no le bastó ni un minuto para dirigirse a su hijo y hacerle una advertencia: “Tú no puedes meterte con la mujer del señor Arturo, el que abrió las puertas de esta casa…”. “Y yo no le puedo pagar. Ya sé”, respondió él.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR