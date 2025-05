En Pobre Novio, Isabela Thompson expresó su sorpresa cuando Manuela, hija de Eduardo Salazar, le ofreció buscar a su madre con ayuda de las redes sociales y avisos, ¿cómo se lo tomó?

“No sé, Manu. Ya lo he intentado muchas veces y no sirve de nada”, manifestó Isabela y dejó más confundida que antes a la pequeña.

A Isa no le quedó más opción que dar un breve repaso a la tormentosa relación con su madre. “Después de muchos años intentando buscarla, me dí cuenta de que mi mamá no quiere que la encuentre”, expresó la enamorada de Eduardo.

Con tristeza, la joven recordó que su madre no decidió buscarla, pese a conocerla. “Sabe dónde vivo y si no se apareció todos estos años es por algo…”, reveló frustrada.

“Me cansé de que solo me llamara un par de veces al año por mi cumpleaños y por navidad”, agregó con el corazón roto.

Y, de inmediato, la pequeña Manuela se animó a convencerla. “Algunas personas no hemos tenido la suerte que tú has tenido con tu mamá de tener una relación tan bonita”, le respondió Isa.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

