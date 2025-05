En Pobre Novio, Isabela Thompson decidió olvidarse para siempre de Santiago García y empezó retomando su relación con Eduardo Salazar. Al enterarse de esto, el ex de la joven exigió explicaciones.

“Pero…¿por qué? Si tú no lo quieres…”, la interrogó el hombre. “¿Qué sabes tú? ¿Qué tal tu luna de miel? ¿Disfrutaste con tu esposa?”, se molestó ella.

De inmediato, el #PobreNovio le recordó que su matrimonio con Isabela solo es un montaje. “Isabela, fue solo un viaje, no pasó absolutamente nada con Alicia. Me la pasé durmiendo en el sillón”, aseguró el hombre.

Ante la indiferencia de su exenamorada, Santiago procuró agotar sus últimos intentos. “No puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana por las cosas que ves en el Instagram”, la reprendió.

En definitiva, la joven no se tomó nada bien este consejo. “Regresé con Eduardo porque me hace bien, porque me quiere de verdad y porque me da estabilidad. Tú y yo ya terminamos, Santiago, no tienes ni un derecho a juzgarme”, explotó Isa.

Como último movimiento, Santiago le entregó un regalo que trajo desde Brasil. “Te traje esto. Mira, yo sé que la tengo bien difícil y que te pido mucho, pero quiero que no tengas ni una duda de que te amo”, le aseguró.

Para su mala suerte, Isa hizo añicos todas sus esperanzas de regresar y reconsiderar su decisión. “Yo no, ya no”, sentenció ella.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

