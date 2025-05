En Pobre Novio, la enfermedad de Arturo Thompson fue revelada por más que se esforzó por mantenerla en secreto. Al conocer esta información, Pamela Chumbe rompió en llanto y se negó ante la posibilidad de perder a su “tigre de bengala”

Apenas pudo, la mujer reprendió a Johnny Videla por ocultarle lo que sabía sobre el tumor, pero él intentó defenderse. “Mi mamá me contó porque se dio cuenta que yo te estaba viendo con otros ojos y me lo contó para que yo me aleje de ti”, aseguró el joven.

De todos modos, Pamela se mostró muy dolida por su silencio. “¿Cómo no me dijiste?”, renegó. “Perdón, Pame. Me hizo prometer que no puedo decir nada y yo tampoco quería verte sufrir con la noticia”, se disculpó su amigo.

“¿Por eso me hiciste ghosting?”, preguntó Pamela con un puchero. “O sea, decidí cancelar mis sentimientos por ti porque me sentía mal, pues. Sentía cargo de conciencia de estar haciéndole daño a un moribundo”, se sinceró Johnny.

Segundos después, Pamela Chumbe supo comprender a su amigo de toda la vida. “Has hecho bien en alejarte porque esto lo tenemos que cortar”, dijo antes de flagelarse por los apasionados besos que se dio con Johnny.

“No te flageles, Pamela Chumbe. Olvídate, olvídate. Borrón y cuenta nueva”, le aconsejó el hijo de Rosita. ¿Acaso el señor Thompson descubrirá lo que hubo entre ambos “amigos”?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

