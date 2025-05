En Pobre Novio, la enfermedad de Arturo Thompson ha puesto de cabeza a todo el barrio. Después de su repentino desmayo, su hija Isabela supo toda la verdad sobre el tumor que viene acechándolo.

“No me entra en la cabeza. Su plan era morirse y no decirle a nadie…”, se entristeció Isa al conversar con Eduardo Salazar mientras su padre tomaba un descanso. “No se puso a pensar en que yo me iba a poner muy mal al saber que se iba a morir”, agregó.

A su exnovio no le quedó otra salida que pedirle comprensión. “Isa, no juzgues. Nadie sabe cómo transitar en un momento como este”, intervino Eduardo.

“Soy su única hija y a mí me hubiera encantado que confiara en mí, pero…por otro lado, yo lo entiendo porque no me quería hacer sufrir. No sé qué haría sin mi papá”, aseguró la joven al borde las lágrimas.

Mientras tanto, Eduardo aprovechó para ofrecerse como paño de lágrimas. “Voy a estar del lado de ustedes en todo momento”, le prometió antes de abrazar a su exprometida. ¿Acaso quiere sumar algunos puntos?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

