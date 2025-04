En Pobre Novio, el médico de Arturo Thompson se negó a operarlo si él no le notificaba de su enfermedad a Isabela Thompson, su hija. Para su mala suerte, el empresario descartó revelar este secreto.

Contra todo pronóstico, el doctor se presentaría en la inauguración de la pastelería de su amiga para recordarle sobre esta importante decisión. “Hoy no se enferma nadie porque esto no me lo pierdo por nada del mundo”, comenzó su intervención y su amigo lo recibió con buen ánimo.

De inmediato, la sonrisa de Arturo se esfumó cuando escuchó las escalofriantes preguntas de su doctor. “¿Pensaste en lo que conversamos el otro día?¿Te decidiste ya a contárselo a tu familia?”, arremetió por fin.

“Este no es el momento, Carlos. Hoy es la inauguración de Dulce Estampa y eso es lo único que me importa”, respondió Arturo antes de irse hacia otro lado. ¿Hasta cuándo pospondrá esta cirugía?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

