En Pobre Novio, Santiago García no ocultó su asombro al escuchar las palabras de Eduardo Thompson, a solo un día de viajar a Brasil al lado de Alicia Aguilera, ¿qué le dijo?

“Este viaje va a consolidar su relación y de paso también puedes aprovechar para olvidarte de Isabela”, le recomendó Eduardo. “Yo no pienso olvidarme de Isabela”, aseguró el #Pobrenovio.

Ante la negativa de Santiago, el exprometido de Isa continuó con su sermón. “Ella misma me lo dijo, lo que tenían se murió. Te recomiendo que aproveches este viaje para que te la saques de la cabeza”, señaló convencido.

“Gracias, pero no necesito ningún consejo suyo de lo que debo o no debo hacer y no tengo intención de olvidarme de Isabel, ¿escuchó?”, trató de callar Santiago a Eduardo.

Para su mala suerte, el socio de la agencia todavía tenía un as bajo la manga. “No quería decirte esto, pero me estás obligando. Isabela y yo estamos retomando nuestra relación”, confesó socarronamente.

De inmediato, Santiago aseguró no creerse ese cuento, pero Eduardo insistió. “Ayer salimos a bailar y nos besamos”, reveló y dejó al #PobreNovio atónito. “Imposible”, se negó.

“Pregúntale, fue más lindo que antes”, siguió el archienemigo de Santiago. “Te lo digo porque muy probablemente cuando regreses de brasil, Isabela y yo estemos juntos otra vez”, le advirtió antes de que que abandonara su oficina.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

