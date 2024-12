Santiago García estaba camino a la conferencia de prensa que cambiará el rumbo de su vida PARA SIEMPRE al presentarse como el novio del Perú que será sorteado en el evento “Se rifa novio”, organizado por la empresa de Eduardo Salazar e Isabela Thompson.

Pero, durante ese lapso, le entró una llamada MUY importante al celular. Eran los niños del albergue al que visita de manera constante. “Estamos muy preocupados por ti, no ha venido muchos días. María dice que como ahora estás famoso, ya no vas a venir a vernos”, le dijo uno de ellos.

Y Santiago NO quería hacerlos sentir mal: “¿Cómo van a pensar eso? Claro que no. Por supuesto que no, Luis”. “¿Estás seguro? Prefiero saber si ya no te importamos”, le volvió a preguntar el pequeño.

Así que, para tranquilizarlos, prometió ir en ese preciso momento a verlos. Pese a la inicial negativa de Isabela, la mujer terminó accediendo y se desvió hacia el albergue.

Una vez en el lugar, los pequeños se mostraron sumamente FELICES por ver a su amigo. “Hola chicos, ¿cómo están?”, les preguntó antes de empezar a jugar con todos en el patio del albergue.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

La afortunada mujer que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios, pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada.