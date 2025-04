En Pobre Novio, el distanciamiento entre Santiago e Isabela se ha hecho definitivo. La joven ya no soporta vivir una relación en las sombras y, harta de las consecuencias del contrato de la rifa, decidió ponerle punto final a su historia de amor. En medio de este caos emocional, Alicia ha comenzado a acercarse aún más a Santiago… tanto así que ya se han besado.

Durante el episodio de hoy, Isabela no pudo controlar su molestia y, al encontrarse con Santiago, le soltó una frase cargada de ironía: “Anda a hablar con tu novia dulce y empalagosa”. Estas palabras afectaron al joven, quien llegó confundido y molesto al departamento que comparte con Alicia. En ese momento, su madre, Vilma, apareció de sorpresa para conversar con él.

“Me quedé preocupada luego de la discusión que tuviste con Isabela, no entiendo por qué te reclama si ella terminó contigo”, comentó Vilma. Santiago, con la verdad en la garganta, confesó: “Lo que pasa es que le mentí, le dije que Alicia no sentía nada por mí, pero en verdad sí”.

Frente a esto, Vilma no dudó en expresar su opinión: “Podrías darte una oportunidad con Alicia, es linda, amorosa y te quiere de verdad”. Sin embargo, Santiago fue claro: “Pero yo estoy enamorado de Isabela”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

