En Pobre Novio, el episodio 96 nos regaló una montaña rusa de sentimientos y situaciones que dejaron a más de uno sin aliento. Desde confesiones amorosas hasta tensos enfrentamientos familiares, la trama sigue atrapando a los televidentes

Johnny finalmente abrió su corazón y, en una conversación con Rosa, le confesó: “Estoy enamorado de Pamela desde siempre”. La emoción fue aún mayor cuando, por primera vez, la llamó “mamá”, provocando lágrimas de alegría en ella.

Por otro lado, César descubrió que fue su propio hijo, Iván, quien robó la bicicleta del taller. Al confrontarlo, Betty no pudo contener su enojo y le dijo: “Yo no he criado un hijo ladrón”, mientras lo reprendía delante de César.

En un giro inesperado, Marcos le propuso a Génesis la idea de vivir juntos: “Me quedaría a vivir aquí para siempre”, a lo que ella respondió con una mezcla de sorpresa y ternura, dejando abierta la posibilidad de dar un paso más en su relación.

¿Será que Johnny se atreverá a confesarle sus sentimientos a Pamela? ¿Cómo manejarán César y Betty la situación con Iván? ¿Aceptará Génesis la propuesta de Marcos? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio para descubrirlo!

Mira AQUÍ el capítulo 96 de “Pobre Novio”, la novela de Latina

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR