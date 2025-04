En Pobre Novio, los sentimientos están a flor de piel. Johnny ha estado enamorado en silencio de Pamela, pero la relación de ella con su mejor amigo siempre lo frenó para confesar lo que sentía. Sin embargo, después de un beso inesperado en una discoteca, sus emociones volvieron con fuerza, y hoy decidió abrir su corazón con Rosa, su madre adoptiva.

“Yo sé que tienes razón, pero esto es más fuerte que yo. Quiero alejarme de ella, pero no puedo, porque la quiero. Estoy enamorado de ella desde siempre”, confesó Johnny con el corazón en la mano. Rosa, preocupada pero comprensiva, le respondió: “Yo te entiendo, las cosas del corazón son complicadas, pero no quiero que sufras”.

El momento se volvió aún más especial cuando Johnny, al calmar a Rosa, le dijo: “Ella está siempre en mi corazón, pero no te preocupes, tranquila, mamá”. Rosa, sorprendida, preguntó entre lágrimas: “¿Cómo me has dicho?”. Johnny repitió con ternura: “Mamá”, y Rosa no pudo evitar romper en llanto de alegría, pues era la primera vez que él la llamaba así.

¿Será este el inicio de una nueva etapa entre Johnny y Rosa? ¿Qué pasará con Pamela ahora que él no puede ocultar más lo que siente? No te pierdas Pobre Novio, de lunes a viernes a las 9:30 p. m. por Latina.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

