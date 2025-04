En un nuevo episodio de Pobre Novio, César y Vilma coincidieron inesperadamente en el departamento de Santiago, y la tensión entre ambos no tardó en estallar. Luego de separarse por la revelación de que César es el verdadero padre de Iván, hijo de Betty, los cruces entre ellos han sido constantes y llenos de reproches.

Vilma no dudó en lanzar la primera indirecta al ver a su exesposo en casa de su hijo: “Si hubiese sabido que tenías visita, venía otro día, los dejo solos, tengo cosas por hacer en la pastelería”, a lo que César respondió con sarcasmo: “No puedes dejar solo a tu socio, ¿no?”. Luego añadió con molestia: “¿Ya te dijo que me vino a buscar en la mañana al taller? Ese tipo es muy cretino y estuvimos a punto de agarrarnos a golpes”, pero Vilma fue tajante: “Arturo es un caballero, sería incapaz de hacer una cosa así”. Finalmente, la madre de Santiago lo dejó sin palabras con su contundente frase: “Él es un fresco, vive con su amante y me viene a reclamar”.

¿Será que Vilma ya no siente nada por César? ¿Volverá el enfrentamiento entre Arturo y el padre de Santiago? ¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio y entérate de todo lo que ocurrirá!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

