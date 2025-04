En Pobre Novio, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Días atrás, Iván había tomado sin permiso la bicicleta más costosa del taller de César y la escondió en la tienda de su madre. Sin embargo, al salir con una amiga, se la robaron, y ahora el verdadero dueño exige el pago de 2000 dólares. Lo que comenzó como una travesura se convirtió en un problema serio, y hoy, por fin, Iván decidió confesar: “Yo robé la bicicleta”.

Ante la revelación, Betty explotó delante de César, completamente indignada. “¡Cómo se te ocurre! ¿En qué estabas pensando? Yo no he criado un hijo ladrón”, gritó mientras le jalaba la oreja. Y continuó: “Esto me pasa por no ponerte mano dura desde pequeño. ¡Esto es grave! ¿Acaso cuando me voy al mercado vas a robarte la televisión?”.

Con la tensión al máximo, Iván intentó justificarse diciendo: “Cuando salí con mi amiga, me la robaron, me distraje y se la llevaron”, lo que provocó aún más desesperación tanto en César como en Betty, quienes no saben cómo enfrentar la situación ahora.

¿Podrá Iván remediar su error? ¿Cómo reaccionará César ahora que sabe la verdad? ¿Esta situación afectará su relación con Betty? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio, de lunes a viernes a las 9:30 p. m. por Latina.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

