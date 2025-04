En el capítulo 93 de Pobre Novio, Alicia se atrevió a abrir su corazón ante Santiago, el hombre con quien se casó por una rifa pero por quien, con el tiempo, comenzó a sentir algo real. Aprovechando la ruptura entre Santiago e Isabela, la joven intentó acercarse a él y le dijo con sinceridad que ella sí podía valorarlo como se merece.

En un momento cargado de tensión, Alicia se acercó a Santiago y él, incómodo, le pidió que se detuviera: “Alicia, por favor, no hagas eso”. Ella, firme, le respondió: “¿Te refieres a acercarme, a ayudarte a olvidar a Isabela o a decirte lo que siento?”

Ante esto, Santiago fue directo y transparente:

“Yo no quiero jugar con tu buen corazón. Yo no te puedo ofrecer nada como hombre. Estoy enamorado de otra mujer y no quiero hacerte sufrir”.

La respuesta dejó a Alicia con el corazón roto, pero ella decidió reírse para disimular el dolor: “Esta situación es un poco incómoda, así que es mejor reírse”. A pesar del rechazo, mantuvieron una buena relación y Alicia le dejó claro que puede contar con ella para lo que necesite.

¿Podrá Alicia resignarse a solo ser amiga de Santiago? ¿O aún guarda la esperanza de conquistarlo? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio, solo por Latina Televisión!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

