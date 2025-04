En Pobre Novio, el episodio 93 dejó a los televidentes al borde del asiento con una serie de giros que sacuden la historia de amor, engaño y redención. Luego de su ruptura con Isabela, Santiago se enfrenta a una nueva realidad: Alicia, su esposa por contrato, está enamorada de él.

La joven no dudó en acercarse a él y declararle sus sentimientos, pero Santiago fue tajante: “Yo no te puedo ofrecer nada como hombre, estoy enamorado de otra mujer”. Aunque dolida, Alicia mantuvo la calma y le dijo que podía contar con ella, soltando una risa incómoda que escondía su tristeza.

Por otro lado, Eduardo aprovechó la crisis entre Santiago e Isabela para acercarse nuevamente a su exenamorada. En una conversación directa, le confesó: “Lo que dice la madre es verdad, Alicia está enamorada de Santiago, Alicia le contó a Sara y ella me contó a mí”. Isabela, furiosa, respondió: “Me felicito por haber terminado con Santiago, me da rabia y me indigna”. Justo en ese momento, Santiago apareció en la oficina, intentando hablar con ella, sin saber lo que acababa de escuchar.

En medio de todo esto, Iván, el hijo de César, robó una bicicleta del taller de su padre y la escondió en la tienda de su madre, Betty, sin que nadie se diera cuenta. Y por si fuera poco, Betty sorprendió en el desayuno con un comentario sin filtros a César: “Todo lo que está en esta mesa es tuyo… y si quieres otra cosa, también”, dejando al mecánico sin palabras.

¿Isabela podrá perdonar a Santiago? ¿Qué hará Eduardo tras jugar su última carta? ¿Descubrirán a Iván por el robo? No te pierdas todo lo que se viene en Pobre Novio, de lunes a viernes por Latina.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

