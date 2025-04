En el capítulo 92 de Pobre Novio, los sentimientos se pusieron sobre la mesa y no todos salieron bien parados. Tras la ruptura de Isabela con Santiago, Eduardo vio una oportunidad para sincerar lo que sentía por ella desde hace tiempo. En una escena cargada de emociones, le confesó su amor, asegurando que él sabría valorarla y hacerla feliz como nadie más.

Aunque Isabela se mostró sorprendida por las palabras de su ex, rápidamente puso el freno de mano a la situación. “Yo no quiero confundirte”, le dijo con firmeza, dejando claro que no tiene intenciones de revivir su antigua relación. “Me ha parecido muy lindo lo que has dicho y me encanta nuestra amistad, por eso prefiero que sigamos así”, agregó.

Ante la tensión del momento, Eduardo intentó bajarle el tono diciendo: “Hagamos como si no dije nada y listo”, pero Isa fue aún más directa: “No quiero crearte falsas ilusiones, no tengo cabeza para pensar en una relación”.

Con esta respuesta, todo parece indicar que Eduardo deberá conformarse con una amistad, al menos por ahora. ¿Seguirá insistiendo o aceptará la decisión de Isa? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Pobre Novio, por Latina Televisión!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

