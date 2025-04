En Pobre Novio, la tensión entre Isabela y Santiago no deja de crecer. Tras enterarse por la madre de Alicia que su hija está enamorada de Santiago, Isabela estalló de furia y se sintió traicionada por su expareja.

La situación se complicó aún más cuando fue directamente a la oficina donde se encontró con Eduardo, su exnovio, quien aprovechó la oportunidad para jugar su última carta.

“Lo que dice la madre es verdad, Alicia está enamorada de Santiago, Alicia le contó a Sara y ella me contó a mí”, confesó Eduardo, intentando acercarse nuevamente a Isabela. Ella, indignada, respondió sin filtros: “Me felicito por haber terminado con Santiago, me da rabia y me indigna”. Justo en ese momento, Santiago entró a la oficina para intentar hablar con Isa, pero la tensión ya estaba desbordada.

¿Isabela escuchará a Santiago o lo rechazará por completo? ¿Logrará Eduardo recuperar su lugar en el corazón de Isa? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio, de lunes a viernes por Latina.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

