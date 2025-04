En Pobre Novio, Eduardo ha estado cada vez más cerca de Isabela desde que ella terminó su relación con Santiago, y esta vez decidió abrirle su corazón por completo.

Durante una cena que él mismo organizó, el empresario le confesó: “Cuando pensamos que algo nos mata, la vida nos demuestra lo contrario y nos salva, y en mi caso fuiste tú”. Esta declaración, que antes hubiese incomodado a Isa, hoy la hizo sentirse tranquila a su lado.

Aprovechando el momento, Eduardo insistió en lo que siente por ella: “Isa, tú no mereces sufrir, sino un gran amor, un amor que puedas mostrarle al mundo, como el que teníamos nosotros. Yo estaba orgulloso de estar contigo… Isabela, yo te amo y no quiero verte así, soy capaz de cualquier cosa para verte feliz”. Las palabras calaron en Isa, pero aún no sabemos qué decisión tomará.

¿Será esta la segunda oportunidad de Eduardo? ¿Isa volverá a abrir su corazón? ¡No te pierdas Pobre Novio, solo por Latina!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

