En Pobre Novio, la tensión sigue creciendo entre los protagonistas. Santiago e Isabela viven un romance clandestino que poco a poco ha comenzado a salir a la luz entre los involucrados en la rifa. Eduardo, quien además de ser el organizador del concurso también es el ex de Isa, ha sido uno de los más afectados con esta relación secreta. Aunque al principio se opuso rotundamente a que su ex pareja se fijara en Santiago, ahora parece que no le queda más opción que aceptar la situación.

No obstante, debido al contrato de la rifa, Santiago continúa casado de manera simbólica con Alicia Aguilera, por lo que no puede exponerse públicamente con Isa sin poner en riesgo todo el negocio. En uno de sus encuentros, ambos fueron captados por la prensa, pero gracias a Pamela, la ex de Santiago, quien se sacrificó echándose la culpa del beso, lograron salir del paso sin que se descubriera la verdad.

A pesar de ello, Eduardo no quedó conforme y decidió encarar a Santiago con un tono bastante serio: “¿Eres consciente de que si no fuese por Pamela la historia sería otra? Entonces no vuelvas a meter la pata porque no te vamos a salvar de otro escándalo”, le dijo sin rodeos.

Santiago solo atinó a responder un seco “Ok”, pero justo cuando se disponía a marcharse, Eduardo lanzó una advertencia que dejó claro su malestar: “Y no vuelvas a poner a Isa en peligro”, y luego agregó: “Si realmente la quieres, compórtate como un hombre y haz lo que tienes que hacer”, dejando a Santiago en completo silencio.

¿Volverá Eduardo a luchar por el amor de Isabela? ¿Qué hará Santiago tras esta advertencia? ¡No te pierdas un nuevo capítulo de Pobre Novio, hoy a las 9:30 p.m., justo después de El Gran Chef Famosos!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

g