En Pobre Novio, la convivencia está trayendo momentos inesperados. César, ahora viviendo en la casa de Betty, se ha visto envuelto en una conversación que dejó entrever que la madre de Iván aún no ha cerrado del todo la puerta a su pasado con él.

Todo ocurrió luego de los recientes sucesos, donde Pamela, hija de Betty, tuvo que asumir la culpa del beso con Santiago para evitar un escándalo que habría puesto en peligro su relación secreta con Isabela.

Mientras conversaban sobre lo ocurrido, Betty se sinceró con César: “Ese beso entre Pamela y Santiago no significó nada, fue algo sin importancia”, intentando restarle peso a la situación. César, un tanto incómodo, respondió: “Sí, pero no debieron”, dejando clara su desaprobación.



Sin embargo, lo que sorprendió fue la frase que lanzó Betty mientras lo miraba directamente a los ojos: “Bueno, pero donde hubo fuego, cenizas quedan”, dando a entender que sus sentimientos por él podrían no estar del todo apagados.

Ante el silencio de César, quien no supo cómo reaccionar, Betty decidió continuar la conversación hablando sobre la situación de sus hijos, pero el ambiente ya había cambiado por completo. ¿Estará Betty buscando una segunda oportunidad con César? ¿Él aún siente algo por ella ¡Descúbrelo esta noche en Pobre Novio, justo después de El Gran Chef Famosos! ¿Se reavivará este viejo amor?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

