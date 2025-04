En Pobre Novio, los conflictos emocionales están alcanzando su punto más intenso. Luego de que Iván decidiera pasar la noche en casa de Vilma, dejando en claro que no quiere saber nada de César, y rechazando abiertamente a Betty, esta última regresó destrozada a su casa.

Al llegar, César, que ahora vive con ella, la encontró llorando desconsoladamente. Entre lágrimas, Betty le confesó: “No sabes lo horrible que se siente que tu hijo te rechace así”, dejando ver lo afectada que está por la distancia con Iván. César intentó calmarla, asegurándole que Iván y Marcos se están acercando nuevamente y que quizá eso sea un paso para que ella también se reconcilie con su hijo.

Sin embargo, Betty, completamente quebrada, dijo: “Me siento tan sola y perdida… He sido padre y madre para mis hijos y ahora no soporto que Iván me odie”, desahogando todo el dolor que siente por la ruptura con su familia.

Al verla tan mal, César decidió animarla de una manera sencilla pero significativa: “No te preocupes, voy a ver con qué te sorprendo”, le dijo con una sonrisa leve, mientras se dirigía a la cocina para prepararle algo de comer, en un gesto que podría marcar el inicio de una reconciliación… ¿o quizá el renacer de algo más entre ellos?

¿Será que este acercamiento reavivará la llama entre Betty y César? ¿Y cómo reaccionará Vilma si esto ocurre? ¡No te pierdas lo que se viene en Pobre Novio, cada vez más emocionante!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

