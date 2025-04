En Pobre Novio, los conflictos familiares están más tensos que nunca. La traición de César y Betty ha dejado heridas profundas, sobre todo en Vilma, quien no perdona lo que hicieron y ha decidido alejarse de ellos definitivamente. Ahora, con un carácter mucho más firme, no está dispuesta a dejar que la pisoteen de nuevo.

Al enterarse de que Iván pasaría la noche en casa de Vilma junto a Marcos, Betty no dudó en ir a buscarlo. Tocó la puerta con decisión y, al verlo, le soltó sin filtro: “No me hagas esperar, esta no es tu casa”, delante de todos, incluyendo a Vilma, Génesis y Marcos.

Sin embargo, Vilma no se quedó callada. Con firmeza, le dijo: “Iván, si quieres quedarte aquí, no hay problema”. Betty, visiblemente molesta, respondió: “No te metas, este es un asunto entre mi hijo y yo”, a lo que Vilma no dudó en responder: “Esta es mi casa y si Iván viene a pedirme ayuda, yo se la doy”.

Iván, harto de la situación, estalló: “No me voy a ir, tú vuelve y pásala bien con el señor ese, yo no lo quiero ver ni en pintura. Anda y que te aproveche”, en clara referencia a César. Las palabras de su hijo hicieron que Betty explotara, pero tras intercambiar duras palabras con Vilma, no le quedó más que retirarse, humillada.

¿Será este el punto de quiebre definitivo entre Betty y su hijo? ¿Volverá Iván a casa o se quedará con Vilma? ¡No te pierdas lo que viene en Pobre Novio, esta noche después de El Gran Chef Famosos!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

