En Pobre Novio, Alicia no puede seguir ocultando lo que siente. Luego de convivir por semanas con Santiago, la joven ha terminado profundamente enamorada, a pesar de saber que él sigue enamorado de Isabela. Sin embargo, el cariño, las risas compartidas y los momentos de complicidad han sembrado en ella la esperanza de algo más.

Durante una conversación íntima antes de dormir, Alicia se sinceró nuevamente con él: “Te lo conté porque lo tenía atracado en la garganta y tenía que contártelo”, confesó, abriendo su corazón una vez más. Santiago, algo incómodo, intentó ser claro pero cuidadoso: “Tú sabes que yo estoy enamorado de otra mujer. Yo sé que tenemos que convivir por la rifa y los premios, pero yo no sé qué hacer, no quiero herirte”, le dijo con sinceridad.

Alicia, sin rendirse, respondió con ilusión: “La pasamos bien, somos amigos… pero quién sabe, a lo mejor en el futuro tú y yo…”, dejando entrever que aún guarda esperanzas.

Pero Santiago, firme, la interrumpió para cortar cualquier ilusión: “No vayas por ahí, en verdad disculpa, eso no va a pasar porque yo me muero por Isabela”, dejando en claro que sus sentimientos no han cambiado.

¿Podrá Alicia aceptar esta realidad o seguirá ilusionándose con un amor que parece imposible? ¿Y qué pasará si Santiago sigue viéndose a escondidas con Isabela? ¡Los próximos capítulos prometen más drama, corazones rotos y decisiones difíciles en Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

