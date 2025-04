En Pobre Novio, la relación entre Santiago García y Alicia Aguilera se vuelve cada vez más compleja. Aunque oficialmente son esposos por la famosa rifa, Santiago ha dejado claro que su corazón pertenece a Isabela, algo que Alicia ya sabía desde el principio. Sin embargo, el tiempo que han pasado juntos, fingiendo ser una pareja feliz, ha hecho que Alicia desarrolle verdaderos sentimientos por él.

En el capítulo anterior, Alicia finalmente se armó de valor y le confesó a Santiago que está enamorada. Él, sorprendido, le respondió: “Hace poco hablamos y me dijiste que solo me veías como un amigo, ¿qué pasó?, ¿me mentiste? Tú sabes que yo estoy enamorado de Isa y no tiene sentido que te fijes en mí”.

A pesar de esto, Alicia insistió: “No quiero sufrir, pero si no fuese tan fuerte lo que siento, no te lo habría dicho”, y terminó soltando una frase que dejó a Santiago sin palabras: “Cuando no estás, te extraño y me gustaría que durmamos juntos y que despertemos abrazados”.



La respuesta de Santiago fue tajante: “Yo solo te puedo ofrecer una amistad”, pero justo cuando parecía que la conversación tomaría otro rumbo, llegó la madre de Alicia a interrumpirlos.

¿Aceptará Alicia solo ser su amiga? ¿Cómo influirá esta confesión en su convivencia? ¿Y qué pasará con Isabela? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio, hoy a las 9:30 p.m.!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR