En Pobre Novio, Marcos y Génesis estaban a punto de vivir un momento romántico luego de que Vilma se fuera de la casa y los dejara solos. Sin embargo, Marcos comenzó a ponerse nervioso y detuvo la situación, lo que hizo que Génesis notara su incomodidad.

Más tarde, Marcos decidió sincerarse y le confesó: “La verdad es que nunca he estado con una chica, soy virgen”. Ante esto, Génesis le respondió con ternura: “No tienes por qué avergonzarte, a veces las cosas pasan cuando uno se siente seguro”.



Aún apenado, Marcos agregó: “Ya soy grande y me da un poco de vergüenza. Solo tuve una enamorada online y terminamos, nunca nos dimos un beso”. Génesis, queriendo tranquilizarlo, le contó: “Yo tuve un noviecito en Venezuela, pero antes de venir a Lima terminamos. Vamos a hacer algo, ¿qué te parece si dejamos que las cosas pasen sin forzarlas?”.

¿Será este el inicio de una relación más fuerte entre Marcos y Génesis? ¿Podrán avanzar sin presiones? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

