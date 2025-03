En Pobre Novio Vilma y César se encontraron en su café de siempre por insistencia de él, pues tras la traición con Betty, ella no quiso saber nada más de su aún esposo. Sin embargo, César no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente.

“Quisiera saber si hay alguna posibilidad contigo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para no perderte”, le dijo César con esperanza.

Pero Vilma fue clara con sus sentimientos: “Yo la estoy pasando mal, he sufrido y llorado, pero decidí venir para ver qué me pasaba cuando estemos los dos frente a frente”, confesó. Luego de una breve pausa, sentenció: “Me he dado cuenta de que no me pasa nada, ya no siento nada, no hay nada que podamos hacer”.

César, incrédulo, intentó aferrarse a una última esperanza: “¿Nada?”, preguntó, pero Vilma fue firme en su decisión. Su matrimonio había llegado a su fin y no había lugar para el perdón.

¿Será este el cierre definitivo entre ellos? ¿Intentará César otra estrategia para reconquistarla? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

