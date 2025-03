En Pobre Novio, Rosa se ha dado cuenta de que Arturo tiene bastante interés en trabajar con Vilma; sin embargo, sospecha de si en verdad es solamente por negocios o si realmente le gusta.

En una conversación con Rosa, Arturo le contó que tuvo un problema con Pamela: “Tuvimos una discrepancia por el nuevo negocio”, a lo que Rosa le respondió: “Pamela es muy decidida, estoy segura de que no le gustó su sociedad con la señora Vilma”.

Arturo trató de justificar su decisión: “Lo hice porque quiero ayudarla y agradecerle, además porque me gustan los dulces”. Sin embargo, Rosa no se dejó convencer y le dijo: “Si usted está de ida, yo estoy de vuelta, no nos hagamos los tontos. ¿No será que la señora Vilma le está moviendo el piso?”.

Ante esto, Arturo aclaró: “Yo con Pamelita estoy feliz. Vilma es interesante y atractiva, quizá si la hubiese conocido en otro momento habría intentado algo, pero ahora no”.

¿Realmente Arturo solo quiere ayudar a Vilma o hay algo más? ¿Cómo tomará Pamela esta situación? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR