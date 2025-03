En Pobre Novio, la relación entre Santiago e Isabela atraviesa un momento complicado, ya que ella no confía en las intenciones de Alicia. Sus celos han ido en aumento, y en el último episodio no pudo ocultar su incomodidad ante la cercanía entre su pareja y la joven modelo.

Cuando Santiago llegó a la oficina de Isabela, notó su malestar y trató de tranquilizarla: “Eran solo unas fotos, no quiero que te pongas así cada que estoy con Alicia”. Sin embargo, Isabela le respondió con evidente frustración: “¿Pero qué hago? ¿Me quedo mirando fingiendo que me da lo mismo? No puedo, es muy fuerte”.

En ese momento, Isabela no pudo evitar expresar sus sospechas: “Alicia me dijo que estaba haciendo todo por la plata, pero la forma en la que te mira y se acerca no está bien. Yo creo que ella se está enamorando de ti”.

¿Santiago le demostrará a Isabela que no tiene nada que temer? ¿Alicia realmente siente algo por Santiago o todo es parte del show? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio y descubre qué pasará!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR