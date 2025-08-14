En el capítulo 180 de Pobre Novio, el drama entre Santiago y Alicia llega a un punto de no retorno. A pocas horas de la boda de Isa con Eduardo, ella, junto a Santi, se reencontraron en secreto para hablar sobre sus verdaderos sentimientos.

El joven, agotado emocionalmente, decidió enfrentar su situación. Aunque Alicia lo ha amenazado con quitarle a su futuro hijo si vuelve a ver a Isa, él no pudo seguir callando lo que siente.

“Alicia me amenazó con quitarme a mi hijo, me iré a vivir a Paita, pero yo no quiero, quiero terminar con esto e irme contigo”, le confesó él con firmeza a Isa. Luego agregó: “Mi hijo necesita un padre feliz, y yo soy feliz contigo”.

Por su parte, Isabela también abrió su corazón. A pesar de estar a punto de casarse, le reconoció a Santiago que aún duda de Eduardo, pero que ha decidido seguir adelante con la boda.

¿Será este el verdadero adiós entre Santiago e Isa? ¿Ella cambiará de decisión en el último momento? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio, de lunes a viernes por Latina Televisión.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

