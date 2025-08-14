En el episodio 180 de Pobre Novio, Santiago García y Stella, la madre de Isabela, descubren la verdad que podría detener la boda que está a punto de celebrarse. Y es que mientras Isa cree estar por casarse con un buen hombre, la realidad parece ser muy distinta.

Stella, convencida de que Eduardo fue el responsable del sabotaje a su exposición artística, inició una investigación junto a un detective privado. Al enterarse, Santiago no dudó en unirse a ella para desenmascarar al empresario. Juntos, llegaron hasta un restaurante donde las cámaras de seguridad podrían contener las pruebas clave.

Al revisar las imágenes junto al dueño del local, se reveló la verdad: Eduardo aparece reunido en un auto con el autor del atentado a la galería, y en un momento del video, se ve claramente cómo le entrega un paquete lleno de billetes, confirmando así su participación directa.

Con esta evidencia en sus manos, Santiago se encuentra ante una nueva encrucijada: ¿irá en busca de Isa antes de que sea demasiado tarde? ¿Podrá detener la boda con Eduardo? No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio, de lunes a viernes, solo por Latina Televisión.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

