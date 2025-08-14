En el episodio 180 de Pobre Novio, Santiago García tomó la decisión más importante de su vida: terminar definitivamente con Alicia, la madre de su futuro hijo, a pesar de las amenazas que ella venía lanzando desde hace días.

Luego de haberse reunido a escondidas con Isabela, Santiago amaneció con la convicción clara de que no podía seguir viviendo una mentira. Frente a Alicia, fue directo y firme. “Me reuní con Isa, quiero terminar contigo, este matrimonio se acaba hoy”, le dijo, poniendo fin a una relación marcada por el chantaje emocional.

Alicia, al inicio, no creyó lo que escuchaba. Intentó retenerlo con la advertencia de que si no se iba con ella a Paita, le impediría ver a su hijo. Sin embargo, Santiago esta vez no cedió. Con convicción, respondió: “Así te moleste y me cierres la puerta, iré a Paita a ver a mi hijo”.

Este momento marcó un antes y un después en la historia del personaje, quien finalmente priorizó su felicidad personal y su derecho a ser padre sin condiciones.

¿Será este el fin definitivo entre Santiago y Alicia? ¿Logrará reconquistar a Isa antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio, de lunes a viernes por Latina Televisión.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

