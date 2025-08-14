Pobre Novio 180 RESUMEN: Santiago rompe con Alicia y descubre el CRIMEN de Eduardo
Revive AQUÍ el penúltimo capítulo de Pobre Novio.
El capítulo 180 de Pobre Novio dejó a todos con el corazón en la mano. En una sola noche, Santiago García tomó decisiones clave que marcarán el rumbo de su historia, mientras Isabela sigue adelante con una boda que ahora parece estar al borde del colapso.
Lo más impactante ocurrió cuando Santiago, tras un encuentro secreto con Isa, enfrentó directamente a Alicia. Con firmeza le dijo: “Me reuní con Isa, quiero terminar contigo, este matrimonio se acaba hoy”, pese a las amenazas de que no podría ver a su futuro hijo. Su respuesta fue clara: “Iré a Paita a ver a mi hijo, aunque me cierres la puerta”.
Pero no fue todo. En paralelo, Stella, la madre de Isa, unió fuerzas con Santiago para investigar a Eduardo, sospechoso de haber saboteado su exposición artística. Gracias a las cámaras de un restaurante, ambos descubrieron pruebas irrefutables: Eduardo entregó dinero al autor del crimen contra la galería, confirmando su implicancia en el hecho.
Mientras tanto, Isa aún no conoce la verdad. A pesar de sus dudas, le confesó a Santiago que ha decidido seguir adelante con su boda. Pero con estas nuevas pruebas, ¿podrá él evitar que cometa un error?
¿Isa cancelará la boda? ¿Qué hará Alicia ahora que fue abandonada? No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio, de lunes a viernes por Latina Televisión.
¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?
En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!