En el capítulo 180 de Pobre Novio, la relación entre Cami e Iván dio un giro inesperado. Aunque la joven está decidida a mudarse a Miami junto a su ex, antes de hacerlo decidió cumplir una promesa que le había hecho a Iván, regalándole un momento muy íntimo que marcó a ambos.

Durante el episodio, ambos encontraron un espacio para estar a solas y vivir su primera noche juntos, un instante lleno de emociones, despedidas implícitas y sentimientos no resueltos. A pesar de los obstáculos y de la distancia inminente, Cami quiso dejar una huella en Iván, quien no ocultó lo que siente por ella.

La joven le confesó que aún lo quiere, pero también reafirmó su decisión de seguir adelante con sus planes. Aun así, el capítulo dejó una gran pregunta en el aire: ¿esta noche marcará un punto final o un nuevo comienzo?

¿Cami cambiará de opinión y se quedará por amor? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio, de lunes a viernes por Latina Televisión.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

