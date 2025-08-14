En el capítulo 180 de Pobre Novio, la tensión entre Santiago García y Alicia llegó a un punto límite. Aunque él ha sido claro con sus sentimientos hacia Isabel, la joven insiste en mantener una relación que ya está rota emocionalmente.

“Te vas conmigo a Paita o te olvidas de tu hijo”, fue la dura advertencia que Alicia le lanzó a Santiago, colocándolo entre la paternidad y su verdadera felicidad. Mientras él intenta buscar a Isa para contarle todo, su aún esposa recurre a las redes sociales para construir una realidad muy distinta.

Desde su dormitorio, Alicia publicó un video donde asegura: “Estamos felices y con un proyecto que más adelante les contaremos”. Incluso menciona que Santiago está estudiando y que se siente pleno, aunque al finalizar la grabación, su sonrisa desaparece por completo, revelando la presión emocional que vive.

¿Hasta cuándo podrá sostener esta mentira Alicia? ¿Santiago logrará contarle la verdad a Isa antes de que sea tarde?

No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio, de lunes a viernes por Latina Televisión.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR