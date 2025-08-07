En Pobre Novio, Vilma se encuentra en su cafetería justo antes de visitar a Arturo para su “terapia física”. De pronto, recuerda su postre favorito y decide llevarlo como un “incentivo” especial. Al llegar, el doctor le confirma a Isa que Arturo está mejorando notablemente, pero Rosita se muestra desesperada al ver que su memoria no regresa.

En medio de la preocupación, Vilma aparece y, tras un breve saludo, sube al cuarto de Arturo. Él la recibe con confianza y complicidad, y se percata del postre que trae entre manos. Ella le confiesa de qué se trata, y mientras se lo da de comer, ocurre algo inesperado.

Arturo cierra los ojos y entra en un estado profundo, mientras una serie de recuerdos empiezan a invadir su mente: flashbacks de toda su historia con Vilma, desde que se conocieron hasta su operación. Ella se asusta al ver su reacción, pero de pronto, Arturo abre los ojos y le dice: “¿Te tomarías un cafecito conmigo, Vilma, por favor?”. La frase icónica confirma que Arturo ha recuperado todos sus recuerdos.

¿Volverá su historia de amor como antes? ¿Cómo reaccionarán los demás al enterarse?

¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrirlo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

