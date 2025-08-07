En Pobre Novio, Santi acompaña a Alicia a una emotiva cita médica: la primera ecografía de su bebé. Luego de momentos tensos entre ambos, las imágenes en el monitor logran conmoverlos y, por un instante, parecen olvidar los problemas recientes.

Los latidos del bebé los envuelven en una atmósfera mágica, hasta que la presencia de la manager de la pareja y amiga de Alicia rompe con todo.

La manager interrumpe la sesión para que Marcos, quien también estaba presente, tomara otra foto del momento a pesar de que ya lo venía haciendo antes, cosa que también estaba irritando a Santi.

Aunque la obstetra advierte que aún faltaban pruebas, termina accediendo y abandona la sala. Esta acción molesta profundamente a Santi, quien se incomoda por la necesidad de exponer una experiencia tan íntima.

Aparentemente, para Alicia no hay problema, pero Santi no está de acuerdo con esto: “¿De verdad es necesario publicar esto?”, cuestiona con evidente fastidio. La manager intenta justificarlo: “Esta es la vida que elegiste, Santiago”, pero la reacción de Santi no tarda en llegar.

“Estoy harto de ser un personaje público”, lanzó antes de salir de la habitación, dejando a Alicia y a su amiga visiblemente preocupadas.

¿Qué decisiones tomará Santi ahora que la fama comienza a pesarle? ¿Cómo afectará esto a su relación con Alicia?

¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrirlo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

