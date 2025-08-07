En Pobre Novio, Santiago y Alicia fueron invitados a una entrevista tras la primera ecografía del bebé. Lo que parecía una conversación sencilla, terminó revelando aspectos profundos del estado emocional de Santi, dejando preocupada a su mánager y a Alicia.

Antes de centrarse en el embarazo, la entrevistadora indagó sobre los estudios universitarios de Santi y cómo vivía esta etapa siendo una figura pública. Aunque él negó tener problemas por su fama, confesó sin filtros sentirse agotado y su deseo por ser un estudiante común y corriente, al que no le pidan fotos.

Alicia, algo incómoda y preocupada, intervino asegurando que la fama puede motivar y transformar vidas. Pero Santi insistió en que ya no se reconoce frente al espejo, y que extraña profundamente su vida antes de ser “el novio rifado”.

A pesar de todo, reconoció que no puede ser desagradecido con su situación, pues es consciente que su fama fue lo que le permitió ayudar a varias personas, como a los niños del albergue y a su familia. Sin embargo, concluyó con una frase que conmovió a muchos: “Daría todo por volver a ser esa persona que era antes”.

¿Está Santi a punto de dejar todo? ¿Cómo reaccionará Alicia ante esta declaración pública? ¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrirlo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

