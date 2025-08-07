En medio de la emoción por la primera ecografía, Santi y Alicia vivieron un incómodo momento cuando la manager de Pobre Novio interrumpió para tomar una foto y publicarla en redes. Molesto, Santi expresó estar cansado de ser un personaje público y confesó que daría todo por volver a ser la persona que era antes de la fama.

Más tarde, ambos aparecieron en una transmisión en vivo y dejaron entrever sus diferencias sobre lo que significa vivir bajo los reflectores.

Mientras tanto, Pamela Chumbe intentó exponer a Pachi en redes tras el atentado de las ratas, pero Betty la detuvo, aconsejándole manejar el asunto con cuidado.

En paralelo, César llegó encubierto a casa de Betty, quien lo recibió con un fuerte abrazo, quien deidió decidió enfrentar directamente a Pachi para terminar su relación. Por otro lado, Estela habló con Isa sobre el retroceso en la memoria de Arturo, considerándolo una época donde él se sentía seguro. Después, Estela se reunió con un investigador privado y ofreció una suma considerable para descubrir quién saboteó su exposición.

El momento más emotivo llegó cuando Vilma visitó a Arturo con su postre favorito. Entre bocados, él tuvo fugaces recuerdos de su historia juntos, hasta que, mirándola a los ojos, pronunció una frase que marcó su relación: “¿Te tomarías un cafecito conmigo, Vilma, por favor?”

¿Cómo tomará Pachi la ruptura con César? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

