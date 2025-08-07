Pobre Novio 175: César quiere TERMINAR con Pachi, ¿sufrirá las consecuencias?
Situaciones potencialmente peligrosas llevan a César a tomar una decisión.
En Pobre Novio, tras el intento de Pamela Chumbe de exponer a Pachi en redes —y ser detenida por Betty e Iván— aparece César, completamente encubierto y con una capucha, lo que al principio asusta a Betty.
Al reconocerlo, lo abraza con fuerza, mientras Iván se muestra aliviado, pero preocupado al verlo tan cauteloso y necesitado de mantenerse en secreto.
Al ser consciente de lo que Pachi es capaz de hacer, Iván le sugiere a su padre contratar un guardaespaldas, pero César se niega. Está decidido a terminar todo con Pachi, convencido de que una conversación sincera bastará para que ella entienda que su historia ha llegado a su fin y todo sin la necesidad de contarle sus actos vandálicos y su anterior relación con el profesor Alfonso. Sin embargo, su calma no logra tranquilizar a nadie.
“Nosotros somos tu familia y te vamos a defender de lo que sea”, le recuerda con firmeza Betty, mientras la tensión en el ambiente crece.
¿Tomará César la mejor decisión al enfrentar a Pachi sin protección? ¿Será suficiente una conversación para cerrar un capítulo tan complicado? ¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrirlo!
¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?
En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.
