En el nuevo capítulo de Pobre Novio, César observa con preocupación cómo varios policías ingresan a la casa de Betty. Alarmado, teme que algo grave haya ocurrido, quizás un robo, y decide ir de inmediato a verificar que todo esté bien. Pero lo que no sabe es que Pachi no está dispuesta a permitirlo.

Desde el taller, Pachi intenta mantener la calma cuando César nota la presencia de los oficiales, pero al ver que está decidido a ir, se acerca rápidamente y le pregunta: “¿Ahorita? si justo ibamos a salir por salir”. César, confundido, responde que no sabe de qué le habla, y es ahí donde ella improvisa: “Hace unos días me dijiste que hoy iríamos al Morro Solar, ¿no te acuerdas?”. Aunque claramente él no lo recuerda, Pachi continúa insistiendo con tanta seguridad que empieza a sembrar la duda en él.

César no está del todo convencido, pero ante la presión y la insistencia de Pachi, comienza a creerle. Ella le asegura que Betty e Iván están bien y que deben estar ocupados, que luego podría llamarlos. Finalmente, él cede y se dirige al interior para cambiarse de ropa, dejando a Pachi satisfecha por el éxito de su mentira

¿Logrará Pachi alejar a César de la verdad? ¿Qué hará Betty cuando descubra esto? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio para descubrirlo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

