En el más reciente capítulo de Pobre Novio, el pasado vuelve a atormentar a Alfonso, quien recibió una inesperada y tensa llamada de Pachi, su ex y actual pareja de César. A solas en el taller de bicicletas, la ciclista no dudó en marcarle y dejarle claro que sus intenciones no eran amistosas.

“¿Alfonso? Soy yo, Pachi, ¿me borraste de tus contactos?”, preguntó ella con sarcasmo. A lo que él, notablemente incómodo, contestó sin rodeos: “Cómo se te ocurre que te voy a tener en mis contactos luego de todo lo que hiciste, agradece que no estás bloqueada”.

Tratando de mantener la calma, Alfonso intentó frenar cualquier intento de confrontación: “¿Qué quieres?, ¿No vas a comenzar de nuevo con tus acosos, verdad?”

Sin embargo, el tono de Pachi cambió de inmediato y lanzó una amenaza que lo dejó helado: “Ya que la vida nos volvió a juntar, quería decirte que no se te vaya a pasar por la cabeza contarle a César lo que tuvimos, porque si no voy corriendo a contarle a tu esposa la historia que acabas de tener con Betty”.

¿Está Pachi dispuesta a destruir todo con tal de proteger su secreto? ¿Qué hará Alfonso tras esta amenaza? ¡Descúbrelo en los próximos episodios de Pobre Novio, solo por Latina!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

