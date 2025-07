En el más reciente y emotivo capítulo de Pobre Novio, la situación de Arturo sigue siendo crítica tras una operación que no resultó como se esperaba. Aunque su estado mejora lentamente, los médicos se vieron obligados a inducirle un coma.

A pesar de las restricciones, Vilma logró ingresar a la sala de emergencias con un solo objetivo: confesar lo que lleva guardado en el corazón desde hace tiempo.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Vilma se acercó a Arturo y le confesó: “Me arrepiento, no quería hablar de nosotros porque tenía miedo”, recordando su difícil ruptura con César. Sin embargo, no dudó en abrir su corazón: “Sufrí mucho en mi separación, pero una no manda en el corazón y me enamoré de ti”, agregó, mientras acariciaba su mano y lo miraba con ternura.

“Estoy enamorada de ti hasta el tuétano, te amo, Arturo, y voy a estar aquí esperándote”, dijo con fuerza antes de que Carlos interviniera para pedirle que se retirara de la sala. El momento fue desgarrador, y dejó a todos los presentes con el corazón en la mano.

¿Logrará Arturo despertar para escuchar las palabras de Vilma? ¿Será este el inicio de un nuevo amor? No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrir cómo sigue esta emocionante historia.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

