El episodio 161 de Pobre Novio nos dejó al borde del asiento con tres momentos clave que marcaron el rumbo de los personajes. En primer lugar, Isa y Santiago tuvieron una emotiva conversación telefónica en la que confesaron que aún se aman.

“También te sigo amando”, dijo ella, pero a pesar de sus sentimientos, Isa dejó claro que se casará con Eduardo, movida por el deseo de darle una madre a su hija. “Necesito aferrarme a algo, Santiago”, confesó.

Por otro lado, la tensión entre Cami e Iván llegó a su límite cuando ella reveló que sí viajará a Miami con su ex. Aunque aseguró que no han regresado, Iván no pudo soportar la noticia y terminó alejándose de ella: “No me interesa un premio consuelo”, dijo mientras se iba.

Finalmente, Stella intentó acercarse a Isa con la buena noticia de que Arturo evoluciona favorablemente y pronto será operado. Sin embargo, su presencia en la oficina provocó la furia de Eduardo, quien sin mediar muchas palabras la echó: “Salga inmediatamente de aquí, no quiero volver a verla en esta oficina”.

¿Podrá Isa tomar una decisión basada en sus verdaderos sentimientos? ¿Qué pasará con Cami e Iván tras este quiebre? ¿Stella logrará reconstruir el vínculo con su hija? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

