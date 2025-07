En un inesperado giro en Pobre Novio, Cami decidió aceptar la propuesta de su exnovio Lucas y viajar con él a Miami, justo cuando su vínculo con Iván parecía consolidarse. La noticia no tardó en llegar a oídos de Iván, quien se presentó furioso en la oficina de la joven para pedirle explicaciones: “Me dijiste que no te ibas a ir a Miami”, reclamó con decepción.

Cami, algo nerviosa, intentó justificar su decisión: “Lo sé, pero lo pensé mejor y es la oportunidad de mi vida. No he regresado con Lucas, vamos a viajar juntos y ver qué tal, pero no hemos regresado”, explicó, tratando de calmarlo. Luego añadió: “Yo te iba a decir, pero no de esta manera, yo pensaba primero entregarte el premio mayor y luego contarte”.

Pero para Iván, la confianza ya estaba rota: “Yo pensé que te importaba lo que tenemos, no me interesa un premio consuelo”, respondió antes de soltarle las manos y marcharse de la oficina visiblemente afectado.

¿Cami será fiel a sus palabras o este viaje traerá consecuencias que cambiarán todo? ¿Iván podrá perdonarla? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR