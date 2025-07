Pobre Novio llega nuevamente para traernos buenos momentos, pero también un gran temor. Arturo se interna en el hospital, pero no todo parece ir bien.

Llega el día de la operación y Arturo está por salir de la casa y habla con Vilma e Isa para que solo ellas estén a su lado justo antes de que se lo lleven a la sala de operación, a lo cual, ellas aceptan.

Acto seguido, Arturo es internado en la cama del hospital. El doctor llega con una voz tranquilizadora y les informa que ya deben dejar la habitación para que la enfermera pueda prepararlo para la operación. Después de despedirse de Isa, pide hablar un momento a solas con Vilma.

Una vez solos, se sincera con ella y le dice que desde hace unos días tiene un muy mal presentimiento. Vilma, al borde de las lágrimas, le asegura que son solo los nervios pero se ve interrumpida por Arturo, quien le pide que solo lo escuche.

“Una de las cosas que más admiro de ti es verte cuidar y guiar a tus hijos. Por favor… si pasa algo, no la dejes sola a Isabelita”, le dijo él, a lo que Vilma lo calma diciéndole que no pasará nada, pero solo para que esté tranquilo, le promete que Isa no estará sola nunca.

Arturo le pide un abrazo por si no la vuelve a ver y Vilma le dice que no es un abrazo de despedida, sino, de suerte. “Todavía nos debemos muchos cafecitos y postrecitos”, es lo que dice Vilma durante el abrazo. ¿El presentimiento de Arturo será solo una falsa alarma? ¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrirlo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

