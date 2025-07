En Pobre Novio, Isabela decide encarar a Eduardo por ocultar la conversación que tuvo con su madre a espaldas de ella.

Isabela, después de la conversación que tuvo con su madre, ingresa muy enojada a casa de Eduardo, donde después de intercambiar un par de palabras, decide preguntarle directamente y sin rodeos: “¿Por qué no me dijiste que mi mamá habló contigo? ¿Te dijo que no te casaras conmigo?”. Eduardo suspira pesadamente y admite lo último mencionado, agregando que Stella también aseguró que Isabela no lo amaba.

“No te quiero enemistar más con tu mamá, ustedes tienen muchos problemas por resolver”. Isabella lo corta abruptamente y le asegura que no tiene nada que resolver con “esa Señora”.

“Me da mucha pena lo que te hizo, no tenía ningún derecho. Esa señora no me conoce, sigue pensando que soy una niña pero no tiene ni idea de lo que siento ni lo que necesito”. Eduardo le afirma que está al tanto y de acuerdo con ella, además de declarar que lo que le diga Stella, no afectará su forma de pensar.

“Básicamente le dije que ‘se fuera al diablo’ de puntitas”, es lo que Eduardo responde.

Ante toda la situación, a Isabela le surge una incógnita inevitable: “¿Por eso me pediste que adelantáramos el matrimonio? ¿Porque dudaste de mí con lo que esa señora te dijo?”, a lo cual, Eduardo alega que esa decisión fue guiada netamente por el amor y que no pensó en Stella cuando puso la fecha. “Te conozco, confío en ti, sé que me amas y que estás aquí a mi lado por eso”.

“Ya no quiero volver a verla”, fue lo que dijo Isabela. “Ya se irá, ¿no? Siempre se va…” fue lo que le dijo su pareja. Isabela le cuenta que la confrontó, la puso en su lugar y le exigió que se fuera del país, pero que Stella simplemente le respondió que no saldría del Perú. Isabella le asegura a Eduardo que no le importa, que solo le basta con que ya no se acerque ni a su papá, ni a sus amigos, y mucho menos a él.

“Me defendiste”.

“Obvio, eres mi novio”.

Ambos se ríen y Eduardo le dice que ya no piensen más en Stella, que Isabela solo se quede con él y que disfruten del tiempo juntos.

¿Stella seguirá entrometiendose en su relación? ¿Logrará sembrar dudas en Stella? ¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrirlo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

