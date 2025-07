En Pobre Novio, César tuvo una revelación. Después de otra discusión con Betty y una conversación profunda y reveladora con Pachi, toma una decisión que cambiará su vida.

Después de que Pachi escuchara un poco de la discusión de César con Betty, éste le confiesa sobre la infidelidad que cometió con Betty y Vilma, contándole todos los detalles.

Pachi se queda impactada por la reciente confesión. Después de meditarlo un poco, le confiesa a César que nunca se hubiera imaginado a él cometiendo algo así. César admite lo ocurrido: “La vida me ha enseñado a golpes que es mejor decir las cosas de frente”, le cuenta las consecuencias que tuvieron sus acciones y le hace saber a Pachi que entenderá si ahora lo ve de otra forma y decide dejarlo todo ahí, pues el mismo se arrepiente mucho de lo que hizo y termina por insultarse a sí mismo.

Pachi lo frena: “César, se nota que eres una buena persona. Eres un hombre bueno que cometió un error hace años. Haz tenido tiempo para reflexionar y arrepentirte, si no, no me lo estarías contando así no más”, le dice que el punto es saber reconocer e intentar enmendar estos fallos.

“Siento que lo más difícil, es perdonarse uno mismo”, Cesar dice que eso algo que aún no logra, pero agradece a Pachi por escucharlo.

Pachi le hace una última pregunta: “¿Aún sientes algo por Betty?”. César le responde completamente seguro de que a pesar de que le tiene un inmenso cariño a Betty, él ya pasó la página.

Pachi terminó de vendar a César. Se hace tarde y tiene que correr para poder cuidar a su padre, el cual está enfermo. A pesar de tener una enfermera que les apoya 2 veces a la semana, ella se tiene que encargar de casi todo. También comenta que está en el call center de un banco, que le permite estar al tanto de su papá mientras trabaja.

Todo esto hace que la admiración que César siente por ella aumente aún más y Pachi, al notar esto, hace una pequeña broma sobre que ella en realidad es malvada y no una Santa. Ambos estallan en risas.

Pachi le cuenta sobre sus funciones en el trabajo: llamar todo el día a los clientes para recordarles sus deudas pendientes, ofrecerles tarjetas, tratos de negocios, etc. César cae en cuenta sobre el trabajo de Pachi: “¡¿Así que eres tú la que friega TODO EL DÍA?! A mi cuando me llaman les digo: ¿Quiere hablar con el señor César García? Que pena, se murió”. Ella le dice que le cree completamente y que le dicen de todo, algunos hasta la insultan. “Estoy feliz de venir a cuidarte. Para mí, agarrar la bicicleta y salir de la casa es como un respiro”.

Finalmente, se despiden bajo la promesa de salir pronto. César le dice que cuando se mejore él y refiriéndose a su bicicleta como su “compañera fiel”, saldrán juntos. “La paso bien contigo, César”, “Yo también, Pachi. Gracias por escucharme”.

Y entre unos cuantos tontéos más, terminan por besarse y despedirse entre risas y juegos.

César se queda solo. Mira su anillo de bodas el cual aún permanece perfectamente colocado en su dedo. César finalmente toma la decisión de sacárselo y guardarlo en su caja, dentro de su cajón, simbolizando su cambio de mentalidad y por fin, suelta el pasado. Sonríe al vacío, confirmando que fue la decisión correcta.

¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrirlo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR